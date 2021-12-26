Глава Еврокомиссии заявила о готовности новых санкций против России

Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изданию Journal du Dimanche.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эти санкции применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий на Украине, предупредила глава ЕК. Меры по сдерживанию России Евросоюз готовит вместе с США и НАТО

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС «заставит себя уважать», дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями.

При этом она подчеркнула, что Запад выступает за хорошие отношения с Москвой. Но это зависит от России, она должна прекратить провокации, добавила глава ЕК.