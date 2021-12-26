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1 час назад

Новые санкции готовы: В ЕС пообещали заставить Россию себя уважать

Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен изданию Journal du Dimanche.

Глава Еврокомиссии заявила о готовности новых санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти санкции применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий на Украине, предупредила глава ЕК. Меры по сдерживанию России Евросоюз готовит вместе с США и НАТО

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС «заставит себя уважать», дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями.

При этом она подчеркнула, что Запад выступает за хорошие отношения с Москвой. Но это зависит от России, она должна прекратить провокации, добавила глава ЕК.

На Западе утверждают, что РФ стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Москва данные подозрения опровергает. Запад предупреждает Россию, что любая попытка дестабилизировать Украину будет иметь значительные последствия.

Политика,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,
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