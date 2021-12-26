Песков назвал Россию «абсолютно демократической страной»

Россия является «абсолютно демократической» страной, граждане которой отличаются силой, гордостью и свободой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Россия - абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди», — сказал Песков в эфире «России 1».
Он подчеркнул, что те, кто утверждает обратное, ничего не знают о России и не понимают эту страну.
Также Песков обвинил НАТО в том, что альянс не выполняет свои обязательства по соблюдению интересов России в вопросах национальной безопасности. В частности, по словам представителя Кремля, военный блок продолжает политику продвижения на восток.