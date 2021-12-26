Песков назвал Россию «абсолютно демократической страной»

Россия является «абсолютно демократической» страной, граждане которой отличаются силой, гордостью и свободой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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«Россия - абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди», — сказал Песков в эфире «России 1».

Он подчеркнул, что те, кто утверждает обратное, ничего не знают о России и не понимают эту страну.