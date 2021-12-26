В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
17 минут назад

Песков заявил, что перед Россией встал «вопрос жизни и смерти»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время перед Россией стоит «вопрос жизни и смерти» из-за возможного расширения НАТО на восток. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил о вставшем перед РФ «вопросом жизни и смерти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», — сказал Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире «России 1».

По его словам, последние 20 с лишним лет Запад «методично обманывал» Россию насчет непродвижения Североатлантического альянса к границам страны, в результате чего была создана ситуация, которая угрожает национальной безопасности РФ. В качестве примера он привел возможное членство Украины в НАТО.

«И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», — сказал Песков.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что в случае дальнейшего расширения НАТО на восток со стороны Москвы последует военный ответ.

Политика,Владимир Соловьев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители