Песков заявил о вставшем перед РФ «вопросом жизни и смерти»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время перед Россией стоит «вопрос жизни и смерти» из-за возможного расширения НАТО на восток. Его слова приводит ТАСС .

«Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас», — сказал Песков в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире «России 1».

По его словам, последние 20 с лишним лет Запад «методично обманывал» Россию насчет непродвижения Североатлантического альянса к границам страны, в результате чего была создана ситуация, которая угрожает национальной безопасности РФ. В качестве примера он привел возможное членство Украины в НАТО.