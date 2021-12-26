Распад Советского Союза стал трагическим событием, которое можно было предотвратить при наличии политической воли у руководства страны. Соответствующее мнение в беседе с РИА «Новости» выразил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Я считаю, это самая трагическая дата в истории Советского Союза, потому что у нас исчезла наша большая Родина. Появилось 15 самостоятельных республик. В одночасье были разделены люди», — сказал он.

По словам Джабарова, Горбачев имел полное конституционное право дезавуировать Беловежские соглашения и привлечь к ответственности участников переговоров. Но вместо этого, по мнению Джабарова, все думали, что может быть лучше и не понимали, что это распад страны.

В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактической датой распада Советского Союза принято считать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев обратился к советскому народу и заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. До этого, 8 декабря 1991 года, главы России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения о прекращении существования Союза ССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о признании распада СССР геополитической катастрофой XX века.