Путин рассказал, как Россия ответит на новое расширение НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин» на эфир телеканала «Россия-1».

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В ходе интервью журналист ВГТРК спросил главу государства, каким будет «военно-технический ответ России» в том случае, если Запад проигнорирует выдвинутые к нему Москвой требования.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал Путин.

Но Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу, отметил Путин. Он выразил надежду, что будет достигнут дипломатический результат, закрепленный юридически в рамках документов, предложенных Москвой.

На пресс-конференции 23 декабря российский лидер отметил, что дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России «сегодня и на историческую перспективу».