Reuters узнало о разногласиях между Германия и США по Украине

В отличие от США Германия больше сомневается в том, что Россия действительно хочет напасть на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве ФРГ.

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«Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявил один из собеседников.

Другой источник отметил, что советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер и российский уполномоченный Дмитрий Козак проведут в январе личную встречу.

Они договорились об этом после продолжительного телефонного разговора в минувший четверг.

Январская встреча будет посвящена снижению политической напряженности вокруг Украины.

Обе стороны отказались от официальных комментариев.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал необходимость диалога с Россией по поводу развития ситуации на Украине и в Донбассе.