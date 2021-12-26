В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

Reuters узнало о разногласиях между Германия и США по Украине

В отличие от США Германия больше сомневается в том, что Россия действительно хочет напасть на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве ФРГ.

Reuters узнало о разногласиях между Германия и США по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявил один из собеседников.

Другой источник отметил, что советник канцлера ФРГ Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер и российский уполномоченный Дмитрий Козак проведут в январе личную встречу.

Они договорились об этом после продолжительного телефонного разговора в минувший четверг.

Январская встреча будет посвящена снижению политической напряженности вокруг Украины.

Обе стороны отказались от официальных комментариев.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркивал необходимость диалога с Россией по поводу развития ситуации на Украине и в Донбассе.

При этом Белый дом оказался раздражен позицией Шольца по «Северному потоку — 2».

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Козак,Reuters,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители