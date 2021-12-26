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26 минут назад

NYT: Войну России и Украины может спровоцировать Зеленский

Неопытность президента Украины Владимира Зеленского и его окружения может спровоцировать войну, говорится в статье журналиста Эндрю Крамера для New York Times.

NYT: Войну России и Украины может спровоцировать Зеленский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крамер отметил, что Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо специалистов, разбирающихся в политике и других сферах, важных для управления страной. Он высказал мысль, что действующая администрация Украины может оказаться первой в истории, которая «в таком масштабе» пришла к власти из шоу-бизнеса.

В США назвали место возможного вооруженного конфликта РФ и Украины

По словам журналиста, в мире все больше растет обеспокоенность неопытностью украинского руководства, так как это может иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для других стран.

«Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США», — отметил автор материала.

По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, Зеленского ожидает скорое бегство в Россию.

Политика,Владимир Зеленский,New York Times,
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