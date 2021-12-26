В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности России, ответ Москвы может быть самым разным, выбор вариантов будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.

В то же время президент подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу.

"Я надеюсь, что все-таки - и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.

Как заявил российский лидер на пресс-конференции 23 декабря, дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от безусловного обеспечения безопасности России "сегодня и на историческую перспективу". По словам Путина, в этой связи российская сторона "ясно и четко" дала понять, что "дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо".

Путин посетовал, что это не Россия ставит ракеты рядом с границами США, "это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся". Президент также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы Россия разместила свои ракеты на границе Мексики или Канады с США.