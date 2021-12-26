В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
42 минуты назад

Песков: «Россия первой никогда ни на кого не нападала»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, просчитывает ли Кремль свои шаги в теоретическом военном конфликте с Киевом или НАТО. Его слова приводит РИА «Новости».

Песков: «Россия первой никогда ни на кого не нападала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия первой никогда ни на кого не нападала», - заявил Песков в эфире «Россия 1».

По его словам, Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Однако заявления Киева и Запада об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Киев и ряд западных стран в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. В западных и украинских СМИ появились фейковые карты и спутниковые снимки, якобы подтверждающие грядущее «вторжение» России на Украину.

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин предположил, что Киев готовит военное вторжение в республики Донбасса. России придется помешать кровопролитию, и это будет объявлено «нападением на Украину».

«Нас не предупреждают — не вмешивайтесь. Но мы должны реагировать», — сказал глава государства.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители