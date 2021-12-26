Песков: «Россия первой никогда ни на кого не нападала»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, просчитывает ли Кремль свои шаги в теоретическом военном конфликте с Киевом или НАТО. Его слова приводит РИА «Новости».

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«Россия первой никогда ни на кого не нападала», - заявил Песков в эфире «Россия 1».

По его словам, Россия не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Однако заявления Киева и Запада об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Киев и ряд западных стран в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. В западных и украинских СМИ появились фейковые карты и спутниковые снимки, якобы подтверждающие грядущее «вторжение» России на Украину.

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин предположил, что Киев готовит военное вторжение в республики Донбасса. России придется помешать кровопролитию, и это будет объявлено «нападением на Украину».