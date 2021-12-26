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1 час назад

Вице-премьер РФ отчитался об увольнениях за провалы планов Путина

Чиновники, которые не справляются с выполнением национальных проектов, должны уходить. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в прошлом году два вице-губернатора и пять региональных министров были сняты со своих за невыполнение обязательств по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вице-премьер РФ отчитался об увольнениях за провалы заданий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В прошлом году мы жестко сделали акцент на восьми регионах, которые не выполнили обязательства по строительству и ремонту дорог. Двух вице-губернаторов сняли с работы, трех региональных министров, пятерых заказчиков. Как в хорошие советские времена, когда за провал задания увольняли, заставляли сдать партбилеты. Оргвыводы серьезные. Не справляешься — уходи», — цитирует Марата Хуснуллина ТАСС.

Вице-премьер рассказал, что оценивает реализацию восьми программ в национальных проектах «Жилье и комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам Хуснуллина, правительственная комиссия обсуждает их каждую неделю. В конце года подводятся итоги по реализации нацпроектов. В регионах, которые отстают от среднероссийского уровня, принимаются кадровые решения в отношении ответственных чиновников.

Национальные проекты федерального масштаба были приняты в 2018 году. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Реализовать нацпроекты планируют к 2024 году. Они разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

В начале 2021 года Путин утвердил 20 показателей, по которым будут оценивать эффективность работы российских губернаторов. Среди них уровень бедности граждан и индекс роста зарплат, качество городской среды и т. д. Главным критерием для увольнения будет не субъективное решение одного из чиновников, а экономические показатели и доверие жителей региона.

Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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