Соловьеву отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

Телеведущий Владимир Соловьев признался, что его Youtube-канал «Соловьев LIVE» не аккредитовали на ежегодную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

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«Соловьев LIVE» подавал [заявку на аккредитацию], но сказали: «Ребят, извините, не в этот раз». Ну я могу понять, потому что в том или ином виде нас и так было много», — рассказал Соловьев.

Он отметил, что отказ в аккредитации его не обидел, потому что на мероприятие попали многие журналисты от ФГУП ВГТРК, в котором он также работает.

«Там работал Павел Зарубин. Наш канал присутствовал, ВГТРК в самом разном виде, от «Вести ФМ» тоже были люди», - сказал Соловьев.

Пресс-конференция Владимира Путина, состоявшаяся 23 декабря, шла четыре часа. Президент говорил об индексации пенсий, социальной сфере, экономике, возможном вторжении Украины в республики Донбасса, президенте Зеленском, расширении НАТО на восток и переговорах с США, пытках в тюрьмах, интеграции с Белоруссией.