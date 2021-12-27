Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана

"Президент сегодня в Санкт-Петербурге, он будет там в ближайшие три дня работать. Такая в целом "неделя СНГ", неделя наших стратегических партнеров. Будут и иные мероприятия, - рассказал представитель Кремля. - Сегодня президент значительное время дня посвятит общению с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Состоится беседа двух глав государств, продолжится общение за рабочим завтраком".