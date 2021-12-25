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1 час назад

Путин провел телефонные переговоры с Вучичем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Как сообщает пресс-служба сербского лидера, Путин и Вучич обсудили энергетическую ситуацию в Европе и мире, также в ходе разговора был поднят вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, передает ТАСС.

Путин провел телефонные переговоры с Вучичем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа», — говорится в сообщении.

Лидеры двух государств выразили готовность к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по вопросам двухсторонней повестки. Путин и Вучич также отметили результаты сотрудничества между странами, в частности, укрепление экономических связей Сербии и России, а также подчеркнули наличие возможностей и мест для новых проектов в области экономики.

Вучич также поблагодарил Путина за поставки ПТРК «Корнет», назвав противотанковые ракетные комплексы российского производства лучшими в мире.

Политика,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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