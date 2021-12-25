Путин провел телефонные переговоры с Вучичем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Как сообщает пресс-служба сербского лидера, Путин и Вучич обсудили энергетическую ситуацию в Европе и мире, также в ходе разговора был поднят вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, передает ТАСС .

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа», — говорится в сообщении.

Лидеры двух государств выразили готовность к дальнейшему близкому сотрудничеству Сербии и России по вопросам двухсторонней повестки. Путин и Вучич также отметили результаты сотрудничества между странами, в частности, укрепление экономических связей Сербии и России, а также подчеркнули наличие возможностей и мест для новых проектов в области экономики.