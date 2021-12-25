Эксперт назвал свидетельство скорой гражданской войны на Украине

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что Украина находится на грани раскола. По его мнению, сложившуюся ситуацию можно сравнить с «Руиной» — конфликтами и столкновениями атаманов в объединениях запорожских казаков в XVII веке. На Украине этот период истории называют «гражданской войной».

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Головачев опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал, что свидетельством «надвигающейся Руины» являются взаимные обвинения украинских политиков в государственной измене. При этом они используются без законных оснований, исключительно в качестве инструмента политической борьбы.

«Раскопал топор войны Зеленский, и он, похоже, плохо понимает последствия своих действий»,- написал Головачев.

По его мнению, обвинение в госизмене стало трендом. Скоро он распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение. В итоге предстоящие выборы завершатся расколом страны, поскольку проигравшие откажутся признавать поражение.