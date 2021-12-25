Дочь Кадырова получила медаль «За защиту прав человека»

Айшат Кадырова была отмечена «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа».

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Кроме того, знак отличия был передан «за высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью», сообщает ГТРК «Грозный».