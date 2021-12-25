Соратник Ельцина назвал истинную дату распада СССР

Советский Союз перестал существовать 24 августа 1991 года после Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Об этом рассказал политический деятель Геннадий Бурбулис, который с 1991 по 1992 год работал государственным секретарем и первым заместителем Председателя Правительства России, пишет URA.RU.

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По его словам, когда власти после ГКЧП смогли задержать путчистов, народ вышел защищать российское руководство и Белый дом. 24 президент СССР Михаил Горбачев, который публично отрекся от КПСС, вернулся из Фороса. И в этот день, подчеркнул Бурбулис, Советский Союз фактически перестал существовать.

Как указал политический деятель, бывшие советские республики начали делать заявления о своем суверенитете именно после ГКЧП.

«Начался новый, очень сложный, опасный период нашей жизни. Власть рухнула, а жизнь продолжилась, нужно было предпринимать какие-то меры», — пояснил Бурбулис.

Он отметил, что для обеспечения минимальных нужд людей и защиты границ страны необходимо было приступить к экономическим реформам. Поэтому на съезде президент России Борис Ельцин обрел полномочия председателя, и был сформирован новый кабинет министров.