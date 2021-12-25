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20 минут назад

Соратник Ельцина назвал истинную дату распада СССР

Советский Союз перестал существовать 24 августа 1991 года после Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Об этом рассказал политический деятель Геннадий Бурбулис, который с 1991 по 1992 год работал государственным секретарем и первым заместителем Председателя Правительства России, пишет URA.RU.

Соратник Ельцина назвал истинную дату распада СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, когда власти после ГКЧП смогли задержать путчистов, народ вышел защищать российское руководство и Белый дом. 24 президент СССР Михаил Горбачев, который публично отрекся от КПСС, вернулся из Фороса. И в этот день, подчеркнул Бурбулис, Советский Союз фактически перестал существовать.

Как указал политический деятель, бывшие советские республики начали делать заявления о своем суверенитете именно после ГКЧП.

«Начался новый, очень сложный, опасный период нашей жизни. Власть рухнула, а жизнь продолжилась, нужно было предпринимать какие-то меры», — пояснил Бурбулис.

Он отметил, что для обеспечения минимальных нужд людей и защиты границ страны необходимо было приступить к экономическим реформам. Поэтому на съезде президент России Борис Ельцин обрел полномочия председателя, и был сформирован новый кабинет министров.

Бурбулис добавил, что страны Запада не имели отношения к распаду СССР. По его словам, президент Америки Джордж Буш-старший настойчиво рекомендовал Западу не допускать какого-либо посягательства на устойчивость Советского Союза. Президент Франции Франсуа Миттеран, вспоминает Бурбулис, и представить не мог, что на съезде будут приняты столь радикальные решения.

Политика,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Геннадий Бурбулис,Франсуа Миттеран,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,КПСС,Правительство РФ,РИА Ura.ru,
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