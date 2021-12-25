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22 минуты назад

«Разговор не состоялся»: Зеленский попытался позвонить Путину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Интервью с его словами опубликовало издание «Фокус».

«Разговор не состоялся»: Зеленский попытался позвонить Путину
Фото: TwitterTwitter

Он рассказал, что Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Ермак упомянул, что в этом году лидер Украины пытался установить контакт с российским коллегой.

«Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сказал он.

Ермак отметил, что если в Киеве будут уверены в готовности президента РФ ответить на звонок Зеленского, а тема предстоящего разговора определится, то беседа состоится. По его словам, Зеленский готов к переговорам и встрече с Путиным, однако конкретной даты для этого события пока нет.

Ранее Владимир Зеленский выдвинул условие, при котором согласен напрямую созвониться с российским коллегой. Он заявил, что свяжется с президентом РФ, если администрации в Москве и Киеве не смогут прийти к соглашению в обсуждении проблемных вопросов. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на такой же настрой со стороны России. Он отметил что администрации продолжают обсуждать повестку встречи глав двух стран.

Политика,В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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