«Разговор не состоялся»: Зеленский неудачно позвонил Путину

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Интервью с его словами опубликовало издание «Фокус».

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Он рассказал, что Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Ермак упомянул, что в этом году лидер Украины пытался установить контакт с российским коллегой.

«Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сказал он.

Ермак отметил, что если в Киеве будут уверены в готовности президента РФ ответить на звонок Зеленского, а тема предстоящего разговора определится, то беседа состоится. По его словам, Зеленский готов к переговорам и встрече с Путиным, однако конкретной даты для этого события пока нет.