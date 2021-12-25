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15 минут назад

Песков: Россия хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности, но дедлайна нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Дедлайна нет»: Песков от ответе США на договор по безопасности
Фото: Shamil Zhumatov/APShamil Zhumatov/AP

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", — рассказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские предложения. 15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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