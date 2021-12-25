Россия отреагировала на нападение на генконсульство во Львове

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ в связи с инцидентом во Львове. В российское генконсульство неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что инцидент произошел прошлой ночью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В полиции Львовской области сообщили, что неизвестный бросил в забор генерального консульства бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал, диппредставительство не понесло ущерба. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личность злоумышленника и установить обстоятельства случившегося.

МИД России охарактеризовал это происшествие как террористический акт.

«24 декабря в 02.30 по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.