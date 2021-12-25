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32 минуты назад

Россия отреагировала на нападение на генконсульство во Львове

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ в связи с инцидентом во Львове. В российское генконсульство неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на заявление дипломатического ведомства.

Россия отреагировала на нападение на генконсульство во Львове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что инцидент произошел прошлой ночью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В полиции Львовской области сообщили, что неизвестный бросил в забор генерального консульства бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал, диппредставительство не понесло ущерба. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются установить личность злоумышленника и установить обстоятельства случившегося.

МИД России охарактеризовал это происшествие как террористический акт.

«24 декабря в 02.30 по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел России.

В Москве заявили, что этот инцидент — прямое нарушение Украиной нескольких конвенций. Власти добавили, что эта «вопиющая и недопустимая акция» — следствие нагнетания на Украине «русофобской истерии» и разжигания вражды и ненависти к России.

Политика,В мире,Происшествия,МИД,МВД,Газета.Ru,
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