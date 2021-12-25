Экс-секретарь ЦК КПСС назвал упущенный шанс сделать Крым российским

Бывший секретарь ЦК КПСС, доктор исторических наук, профессор Владимир Калашников в беседе с «Лентой.ру» заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачев имел шанс оставить Крым в составе России на основании Союзного закона о выходе, принятого весной 1990 года, однако упустил эту возможность.

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Калашников напомнил, что никто из «трех беловежских "зубров" не имел никакого юридического права объявить СССР несуществующим». Более того, он назвал Беловежские соглашения больше всего противоречащими интересам именно России в те годы.

«Если уж Ельцин решил ломать Союзное государство, то выход республик должен был проходить на основании Союзного закона о выходе, принятого весной 1990 года», — заявил экс-секретарь.

По его словам, такая процедура обеспечила бы правовую возможность сделать Крым частью России, гарантировала бы устойчивую связь России с Калининградом, взаиморасчеты, которые бы оказались в пользу России и исключили все дальнейшие претензии к ней, а также подписание четких договоров, которые исключали членство бывших союзных республик в военных союзах, направленных против других республик.

Бывший секретарь ЦК КПСС подчеркнул, что договор о выходе открывал пути для решения множества других проблем, включая Приднестровье, Южную Осетию и другие регионы.

«Многие проблемы современной России родом из Беловежской Пущи», — отметил он.