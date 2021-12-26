Кадыров решил присоединить Украину к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику. Своим мнением он поделился в воскресенье, 26 декабря, на пресс-конференции в Грозном, передает РИА Новости.

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«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил Кадыров.

При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему.

«Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил он.

Также Кадыров подчеркнул, что стран Запада есть свои интересы для размещения своих военных баз на Украине. Таким образом, уверен глава Чечни, государства собираются диктовать свои условия России.

«Я уверен, наш президент [Владимир Путин] этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.