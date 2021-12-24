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22 минуты назад

Российский депутат устроил на работу помощников и получал за них зарплату

В Тульской области задержали депутата городской думы по обвинению в мошенничестве, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета.

Российский депутат устроил на работу помощников и получал за них зарплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предположительно, в период с октября 2019-го по декабрь 2021 года он помог с устройством на работу в качестве своих помощников троих человек, которые по факту не исполняли своих обязанностей, а их зарплату получал за них сам депутат. Против него возбудили уголовное дело, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

СК проводит устанавливает все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее стало известно, что суд избрал меру пресечения ректору Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлане Ашмариной, обвиняемой по делу о мошенничестве. Ее отправили под домашний арест. При избрании меры пресечения суд учел ее раскаяние. Задержанная стала активно сотрудничать со следствием и дала признательные показания.

Политика,СКР,
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