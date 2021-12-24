Российский депутат устроил на работу помощников и получал за них зарплату

Предположительно, в период с октября 2019-го по декабрь 2021 года он помог с устройством на работу в качестве своих помощников троих человек, которые по факту не исполняли своих обязанностей, а их зарплату получал за них сам депутат. Против него возбудили уголовное дело, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.