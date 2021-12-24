Россия выразила протест Японии из-за Курил

МИД России вызвал представителя руководства посольства Японии в Москве в связи с открытием в Токио выставки, посвященной южным Курильским островам. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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По словам Захаровой, в ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия выставки, «посвященной южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что власти Японии вновь организовали выставку несмотря на то, что после аналогичного мероприятия 2020 года МИД России сделал японской стороне официальное предупреждение.

При этом Захарова обратила внимание, что организаторы выставки в очередной раз не нашли места среди экспонатов «таким документам, как Акт о капитуляции 1945 года, по которому Япония обязалась «честно выполнять условия Потсдамской декларации», Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также Устав ООН, бесповоротно закрепивший суверенитет нашей страны над островами».