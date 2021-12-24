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51 минуту назад

В МИД РФ вызвали украинского дипломата

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве после террористического акта против российского генконсульства во Львове.

В МИД РФ вызвали украинского дипломата
Фото: ТАССТАСС

«В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В российском МИД выразили надежду, что в Киеве найдут и привлекут к ответственности виновных в теракте и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Также в ведомстве заявили, что ждут извинений от украинских властей за невыполнение обязательств по обеспечению безопасности дипломатических объектов.

В МИД подчеркнули, что, допустив нападение на российское генконсульство, Украина нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульскую конвенцию между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.

«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 24 декабря неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства РФ во Львове. В инциденте никто не пострадал.

Политика,МИД,
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