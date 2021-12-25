Чиновникам могут запретить пользоваться WhatsApp

— Предположим, компании не будут этот штраф платить, значит, мы должны будем принимать какие-то меры. А что они могут сделать в ответ? Например, пригрозят нам прекратить работать на территории страны, будут шантажировать нас еще и соцсетью Instagram и закроют WhatsApp для чиновников, — объяснил первый замглавы комиссии ОП, пишет ТАСС.