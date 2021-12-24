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49 минут назад

Путин назначил нового генерал-лейтенанта полиции

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко на должность заместителя министра внутренних дел. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Путин назначил нового генерал-лейтенанта полиции
Фото: ТАССТАСС

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в тексте указа.

С 2008 года Александр Кравченко руководит управлением МВД Волгоградской области. В органах внутренних дел он служит с 1979 года. Более 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска.

В 2003 году указом президента Кравченко был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». В 2011 года ему было присвоено очередное специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

В ноябре президент России уволил заместителя министра внутренних дел Аркадия Гостева в связи с переходом на новую должность – Гостев был назначен руководителем ФСИН.

Политика,Александр Кравченко,Владимир Путин,МВД,
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