Бастрыкин поговорил с французской певицей о духовности

Как сообщила пресс-служба ведомства, Бастрыкин поздравил Матье с католическим Рождеством, которое отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Француженка в ответ поблагодарила главу СКР и поздравила всех сотрудников ведомства с наступающим Новым годом. Помимо этого, они обсудили духовность.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал кумиров современной молодежи и пожаловался на них президенту России Владимиру Путину. «Не буду фамилию этого чудака называть, он сбежал из страны, один блогер. Вот этот вот чудак, который нецензурной бранью там какие-то песенки сочиняет, он кумир молодежи. Ну, это что такое? Потому что к ним к молодежи не пришли другие преподаватели», — возмутился лидер либерал-демократов.