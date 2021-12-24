"Очень глупо": Путин обвинил противников «Северного потока-2»

Противники проекта «Северный поток – 2», которые мешают его работе, поступают глупо. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

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Глава государства заслушал доклад лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в ходе которого тот заявил, что в Европе мешают запуску «Северного потока – 2», «а теперь будут замерзать».

По словам Жириновского, «они сами себе хуже делают».

Путин согласился с мнением лидера ЛДПР и отметил, что поступление газа из «Северного потока – 2» привело бы к снижению цен на газ в Европе.

«По поводу "Северного потока - 2", да, я согласен с вашими оценками, это еще и глупо для тех, кто не дает возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок безусловно понизили бы цену на бирже, на споте», - сказал Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам российского президента, Украина и другие страны, которые не хотят покупать газ у России напрямую, «просто сами себе подрезают сук, на котором сидят».

Он также назвал «какой-то чушью» обвинения со стороны западных стран в повышении цен на газ на европейском рынке. По словам Путина, сторонники этой позиции «все с ног на голову ставят».

Напомним, что в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации «Северного потока – 2» из-за несоответствия его оператора европейскому законодательству.