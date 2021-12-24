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57 минут назад

Соратник Ельцина назвал виновных в развале СССР

Ближайший соратник Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов прокомментировал слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о виновниках развала Советского Союза.

Соратник Ельцина назвал виновных в развале СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хасбулатов, занимавший должность председателя Верховного Совета РСФСР, заявил «Ленте.ру», что вина за развал СССР в первую очередь лежит на его руководстве, в том числе и на нем самом.

«Как кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству», - признался Хасбулатов.

Он отметил, что страну добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, которая «никакого отношения к интересам народа не имела».

При этом, по мнению Хасбулатова, Запад скорее боялся развала СССР, предпочитая сотрудничать с «союзным центром».

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что западные элиты напрямую причастны к развалу СССР.

О том же во время ежегодной большой пресс-конференции сказал президент России Владимир Путин. По его словам, в развале СССР были заинтересованы внешние враги России.

Политика,Руслан Хасбулатов,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Владимир Путин,Lenta.ru,
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