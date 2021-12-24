В Госдуме захотели запретить россиянам фейерверки

«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы.