В Госдуме захотели запретить россиянам фейерверки

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах.
«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы.
В законопроекте также предлагают закрепить термин «пиротехнические изделия бытового назначения», к которому будут относиться фейерверки и петарды. Закон даст органам государственной власти право устанавливать дополнительные ограничения на использование пиротехники.