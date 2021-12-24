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35 минут назад

Соратник Ельцина признал вину в развале СССР. «Мы навредили»

Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина и последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что несет личную ответственность за развал СССР. По словам Хасбулатова, Советский Союз добила борьба за власть между Ельциным и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Соратник Ельцина назвал виновных в развале СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы.

«В развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России», — сказал Путин.

Политика,Руслан Хасбулатов,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Владимир Путин,Lenta.ru,
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