Соратник Ельцина назвал виновных в развале СССР

«Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru.