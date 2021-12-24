"Очень глупо": Путин обвинил противников «Северного потока-2»

«Это еще и глупо для тех, кто не дает работать „Северному потоку-2“, потому что дополнительное поступление объемов газа на европейский рынок, безусловно, понизило бы цену на бирже. Многие страны, включая Украину, сами себе подрезают сук, на котором сидят. Теперь еще остановили движение газа по „Ямал—Европе“», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.