Путин призвал защитить граждан от колебаний цен

Президент России Владимир Путин назвал цель экономический роста в стране. Об этом сообщают СМИ.
«Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках», – сказал президент.
По мнению президента, экономический подъем должен отразиться на доходах граждан, сообщает РИА «Новости». Кроме этого, Владимир Путин на встрече с членами правительства призвал защитить население от резких изменений цен. Он отметил, что повышения бьют по людям с низким доходом.
Вместе с этим, глава государства поднял вопрос занятости молодежи. Данную проблему Владимир Путин необходимо решить уже в следующем году, цитирует президента РИА «Новости».