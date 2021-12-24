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1 час назад

Путин призвал защитить граждан от колебаний цен

Президент России Владимир Путин назвал цель экономический роста в стране. Об этом сообщают СМИ.

Путин призвал защитить граждан от колебаний цен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках», – сказал президент.

По мнению президента, экономический подъем должен отразиться на доходах граждан, сообщает РИА «Новости». Кроме этого, Владимир Путин на встрече с членами правительства призвал защитить население от резких изменений цен. Он отметил, что повышения бьют по людям с низким доходом.

Вместе с этим, глава государства поднял вопрос занятости молодежи. Данную проблему Владимир Путин необходимо решить уже в следующем году, цитирует президента РИА «Новости».

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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