Россия призывает генсекретаря ООН Антониу Гутерреша привлечь США к ответственности и запустить арбитражный трибунал из-за задержек с выдачей виз и захвата российской дипломатической собственности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Ранее США отказались выдавать визы российским дипломатам и политикам для участия в сессиях ООН. Так, Россия была вынуждена запрашивать проведение экстренного совещания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания из-за невыдачи визы США руководителю российской делегации Константину Воронцову. Также визу не смог получить депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который должен был участвовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Захаровой, Россия регулярно слышит заявления, что генеральный секретарь обеспокоен ситуацией, неформально взаимодействует со страной пребывания в поиске взаимоприемлемого решения. При этом реальных действий пока нет, заметила она.

«От господина Гутерреша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», - сказала дипломат.

Представитель МИД России подчеркнула, что США нарушают свои обязательства по соглашению о центральных учреждениях ООН и препятствуют работе ряда делегаций в организации.

Ранее между Россией и США разразился дипломатический кризис. После введения санкций Вашингтоном и массовой высылки наших дипломатов, Москва предприняла аналогичные шаги.