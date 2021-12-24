Представители НАТО передали российским властям предложение о проведении заседания по Украине. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать», — отметила глава департамента информации и печати МИД России.
Захарова заявила, что она готова к прямому диалогу с НАТО. При этом она напомнила, что деятельность российского представительства при альянсе была остановлена.
«С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках Совета Россия — НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты», — отметила Захарова, пишет Газета.ру.