В Крыму ответили Путину на слова о воссоединении

Жители Севастополя и Крыма благодарны российскому руководству за решение о защите полуострова, которое было принято после произошедшего в 2014 году государственного переворота на Украине. Такими словами сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на слова Владимира Путина о воссоединении полуострова с Россией, сообщает РИА Новости.

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«И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество — было единственно правильное решение», — сказала Алтабаева.

Она отметила, что подавляющее большинство севастопольцев и крымчан согласны с ней и выражают благодарность за принятое решение. По мнению сенатора, движение Народной воли 23 февраля 2014 года продемонстрировало, что жители Севастополя не станут жить на Украине, где «произошел переворот, и национализм и фашизм празднуют победу».