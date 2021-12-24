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56 минут назад

В Крыму ответили Путину на слова о воссоединении

Жители Севастополя и Крыма благодарны российскому руководству за решение о защите полуострова, которое было принято после произошедшего в 2014 году государственного переворота на Украине. Такими словами сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на слова Владимира Путина о воссоединении полуострова с Россией, сообщает РИА Новости.

В Крыму ответили Путину на слова о воссоединении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество — было единственно правильное решение», — сказала Алтабаева.

Она отметила, что подавляющее большинство севастопольцев и крымчан согласны с ней и выражают благодарность за принятое решение. По мнению сенатора, движение Народной воли 23 февраля 2014 года продемонстрировало, что жители Севастополя не станут жить на Украине, где «произошел переворот, и национализм и фашизм празднуют победу».

Напомним, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент заявил, что до государственного переворота на Украине идея воссоединения Крыма с Россией не приходила ему в голову. Однако после событий в Киеве 2014 года отказать жителям Крыма и Севастополя в защите глава государства не смог.

Политика,Владимир Путин,РИА Новости,
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