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57 минут назад

Пеcков сделал предположение о роли Турции в урегулировании на Украине

Вашингтон может консультироваться с Анкарой в урегулировании ситуации на Украине, так как Турция является страной НАТО и союзником США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможную роль Турции, сообщает РИА Новости.

Песков рассказал о консультациях Турции и США по Украине
Фото: pixabay.compixabay.com

Сложности же есть не между Москвой и Киевом, сложности есть между Америкой, Москвой и НАТО. А Турция в данном случае - это страна НАТО. Скорее всего, именно, в том числе с Турцией американцы будут консультироваться. Они же союзник США, — цитирует его агентство.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чaвушоглу заявил, что Анкара не будет игнорировать близкие отношения с Киевом из-за конфликта Росcия-Украина. Он подчеркнул, что в решении подобных сложных вопросов Тyрция делает всё что нужно для национальной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь напомнил о готовности выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом. По его словам, это может произойти в любом формате по желанию лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Турецкий президент подчеркнул, что Анкара готова оказать поддержку, чтобы снизить напряжённость между двумя странами, которая обострилась в последние недели.

Политика,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД Турции,РИА Новости,
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