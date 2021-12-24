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38 минут назад

Порошенко сравнил Путина с Гитлером

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин на большой пресс-конференции говорил об Украине как «Гитлер о Судетах». Об этом он заявил в Facebook.

Порошенко сравнил Путина с Гитлером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин в очередной раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства и продолжает говорить об Украине как Гитлер о Судетах. Вновь об «исконно русских территориях», теперь уже и в Донбассе», - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина независимая страна и сама определяет внешнюю политику, в том числе и по поводу членства в НАТО.

«Участие в военно-политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без «параноидальных страхов» соседних государств», - заявил он.

Также Порошенко призвал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского «объединить общество для защиты страны».

В ходе пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что, когда СССР прекратил существование, часть исторических российских территорий оказались за пределами страны, прежде всего на Украине. При этом глава государства отметил, что украинское руководство в ежедневном режиме отдает приказы стрелять по Донбассу, а Крым был вынужден уйти «под крыло» России из-за госпереворота на Украине.

Также, говоря об отношениях с НАТО, президент России подчеркнул, что «ясно и четко дал понять, что дальнейшее движение альянса на восток неприемлемо». Он также поинтересовался, неужели у России «избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома».

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, исключающие расширение НАТО на Украину.

Политика,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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