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24 минуты назад

Кремль рассказал о сроках ожидания ответов США по гарантиям безопасности

Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 декабря.

Кремль назвал сроки ожидания ответов США по НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно: проводят вблизи российских границ учения, полеты самолетов-разведчиков, маневры кораблей и тому подобное.

По его словам, все это вызывает обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать шаги для «гарантированного обеспечения собственной безопасности».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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