Кремль назвал сроки ожидания ответов США по НАТО

Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 декабря.

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Пресс-секретарь Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно: проводят вблизи российских границ учения, полеты самолетов-разведчиков, маневры кораблей и тому подобное.

По его словам, все это вызывает обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать шаги для «гарантированного обеспечения собственной безопасности».