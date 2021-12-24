Кремль назвал сроки ожидания ответов США по НАТО

Кремль рассчитывает получить от США конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в пятницу, 24 декабря.
Пресс-секретарь Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно: проводят вблизи российских границ учения, полеты самолетов-разведчиков, маневры кораблей и тому подобное.
По его словам, все это вызывает обеспокоенность и вынуждает Москву предпринимать шаги для «гарантированного обеспечения собственной безопасности».
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.