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45 минут назад

Песков не думает, что журналистка из Кургана пришла больной на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сомневается, что у журналистки из Кургана, участвовавшей в большой пресс-конференции Владимира Путина в четверг, действительно могла быть высокая температура во время этого мероприятия.

Песков отреагировал на скандал с "больной" журналисткой на встрече с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее девушка написала в одной из соцсетей, что ее пустили на пресс-конференцию главы государства с ПЦР-тестом с неверной датой и повышенной температурой.

Журналистка пришла на пресс-конференцию Путина с температурой

"Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там достаточно жесткая проверка", - сказал представитель Кремля в пятницу в ответ на просьбу представителей прессы прокомментировать эту ситуацию.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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