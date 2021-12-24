Песков отреагировал на скандал с "больной" журналисткой на встрече с Путиным

"Журналисты, во-первых, сдавали не один, а три ПЦР-теста по определенной схеме. Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у нее могла быть температура, тем более что там достаточно жесткая проверка", - сказал представитель Кремля в пятницу в ответ на просьбу представителей прессы прокомментировать эту ситуацию.