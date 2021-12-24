Расширение НАТО на восток и забвение принципов коллективной безопасности произошло из-за того, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие». Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

По мнению Горбачёва, попытка выстроить отношения с Вашингтоном без ущерба для Москвы привела к ослаблению страны, вызвав «коллапс экономики, хаос». Политик считает, что в подобной ситуации сложно рассчитывать на равноправные отношения с Западом.

Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, «победители» решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО, — сказал Горбачёв.

Экс-президент отметил, что сначала российское руководство реагировало на происходящее вяло, а после решило всю вину свалить на него.

А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьёзно обсуждались в 1991 году, предали забвению, — отметил политик.

При этом политик считает, что вернуться к данным идеям ещё не поздно. Горбачёв отметил, что точно ему неизвестно, что происходит после переговоров президентов РФ и США Путина и Байдена, «но какой-то процесс пошёл».

Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности, — сказал экс-президент СССР.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ожидается, что первые раунды переговоров с США и НАТО могут пройти в январе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В обоих документах, в частности, прописано обязательство исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 года (до подписания акта Россия - НАТО, предусматривающего запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов НАТО). ТАСС подготовил материал об этапах расширения НАТО на восток и позиции России по этому вопросу.

Расширение НАТО

На момент распада Советского Союза в 1991 году членами НАТО были 16 государств. Это 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор о создании блока, - Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Еще четыре страны присоединились к альянсу в 1950-1980-х годах - Греция и Турция (с 1952 года), ФРГ (с 1955 года; 3 октября 1990 года после объединения Германии в блок вошла территория бывшей ГДР) и Испания (с 1982 года).

В начале 1990-х годов в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора (1955-1991). Так, в 1991 году был учрежден Совет североатлантического сотрудничества (в 1997 году заменен на Совет североатлантического партнерства). В 1994 году была принята программа "Партнерство ради мира" (ПРМ), цель которой - всестороннее взаимодействие между альянсом и государствами, не являющимися его членами. В 1995 году альянс опубликовал исследование, в котором указывалось, что в новых условиях "возникла уникальная возможность" для нового расширения блока с целью "укрепления безопасности во всем Евро-Атлантическом регионе". На Мадридском саммите в июле 1997 года к участию в альянсе пригласили Венгрию, Польшу и Чехию, а затем другие государства бывшего соцлагеря. С конца 1990-х годов в НАТО вступили 14 стран: в 1999 году - Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 году - Албания и Хорватия; в 2017 году - Черногория, в 2020 году - Северная Македония. Таким образом, на сегодняшний день НАТО объединяет 30 стран.

В апреле 2008 году на встрече в Бухаресте лидеры альянса заявили, что "со временем смогут присоединиться к альянсу" Украина и Грузия.

Позиция России по расширению НАТО

Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на Восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе. По оценке российских военных, прием в НАТО новых членов влечет сокращение периода стратегического развертывания войск альянса, а у России уменьшается время для приведения своих сил в боеготовность. Что касается Бухарестского саммита 2008 года и потенциального членства Украины и Грузии, то в августе 2008 года Дмитрий Рогозин, бывший в тот период постпредом России при НАТО, высказал мнение, что решение саммита НАТО фактически подтолкнуло руководство Грузии к военной агрессии против Южной Осетии, начатой 8 августа 2008 года.

В 2008 году на фоне расширения НАТО на восток, разработки планов размещения в Польше и Чехии элементов противоракетной обороны США президент Дмитрий Медведев выступил с предложением заключить Договор о европейской безопасности, в котором был бы закреплен принцип неделимости безопасности. Договор был "призван подтвердить в юридически обязывающей форме, что ни одно государство или международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Евроатлантике". Предложение не нашло поддержки западных стран.

12 мая 2015 года постоянное представительство РФ при НАТО опубликовало анализ отношений РФ с альянсом под заголовком "Россия-НАТО: Мифы и факты", в котором отмечается, что расширение НАТО на Восток прошло вопреки устным обещаниям, данным западными руководителями, в частности канцлером ФРГ Гельмутом Колем и главой МИД Гансом-Дитрихом Геншером лидеру СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году в ходе переговоров об объединении Германии. В этой связи также упоминаются беседы по вопросу нерасширения министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с госсекретарем США Джеймсом Бейкером (в декабре 2016 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал представителям стран альянса документы, касающиеся этих встреч). В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота в Сочи заявил: "Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны".

Вопрос размещения ядерного оружия

С 1950-х годов часть ядерного арсенала США размещается в Европе. По оценкам американского Центра по контролю над вооружениями и нераспространению на 2021 год, на военных базах на территории пяти государств - членов НАТО - Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции - хранится порядка 100 единиц американского ядерного оружия, примерно 20 из них в Германии.

Основополагающий акт Россия - НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, подписанный в Париже 27 мая 1997 года, включает пункт о том, что страны НАТО "не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем". Однако 19 ноября 2021 года на конференции, организованной Германским атлантическим обществом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Германия откажется от размещения ядерного оружия США на своей территории (вопрос возможного отказа ФРГ обсуждался в немецких СМИ), оно "может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии". По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Европа может вернуться к "кошмарному" сценарию военного противостояния. Президент РФ Владимир Путин заявил 8 декабря, что в случае принятия Украины в НАТО там могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава российского государства выразил надежду, что "все озабоченности в вопросе расширения НАТО" будут услышаны.

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО «надуло» Москву. Об этом глава государства сказал на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«"Ни одного дюйма на Восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну, и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие системы», — отметил Путин.

«И теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО или на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружения», — добавил он.

Путин подчеркнул, что не Россия размещает свои ракеты рядом с границами США.

«Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому», — добавил он.

Президент задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты появились возле их границ с Канадой и Мексикой, с которой ранее у Штатов были «территориальные вопросы».

«А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Забыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, как вспоминают про Крым. Ну, и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз», — заявил Путин.

НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток, заявил в разговоре с агентством dpa генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Таким образом, он отверг обвинения президента России Владимира Путина в том, что НАТО «надуло» Москву, передает «Европейская правда».

По словам Столтенберга, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.

«Во-вторых, есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия — НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать собственный путь», — добавил он, назвав это основополагающим принципом европейской безопасности.

Глава НАТО также отметил, что союзники категорически отрицают подобные обещания.

«Бывший президент [СССР Михаил] Горбачев сказал, что тема расширения НАТО не поднималась до воссоединения Германии», — заключил Столтенберг.

Президент России Владимир Путин объяснил расширение НАТО на Восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны, и неправильным анализом ситуации с их стороны.

Выступая во вторник на расширенном заседании коллегии министерства обороны, глава государства напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х - начале 2000-х годов и создавали проблемы для России.

"Иногда задаешься вопросом - а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации", - сказал Путин. "Вот из-за этого. Других причин просто нет", - уверен он.

По словам Путина, Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия "имеет на это полное право" - на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет страны.

Президент РФ сделал акцент на том, что Москва не требует для себя каких-то особых, эксклюзивных условий.

"Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - отметил он.

Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права.

"Они-то [страны Запада], мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право, международное и так далее", - сказал Путин. "Эти манипуляции надоели", - заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие гарантий нерасширения НАТО на восток является ошибкой бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он сказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, передает РИА «Новости».

«Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так», — сказал он.

По словам Путина, при решении вопроса об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы официальные лица в США и руководство Североатлантического альянса в лице экс-генсека НАТО Манфреда Вернера заявляли СССР, что восточную границу альянса не отодвинут дальше восточной границы ГДР.

Также Путин заявил, что США попали в ловушку, когда почувствовали себя во главе так называемого цивилизованного мира.

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев выразил недоумение в связи с критикой в его адрес со стороны главы государства Владимира Путина, который отметил, что гарантии нерасширения НАТО на восток в свое время не были документально зафиксированы.

«Что касается «ошибки» Горбачева, то в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно», – заявил Горбачев «Интерфаксу».

Горбачев заявил, что до июля 1991 года существовало два военно-политических блока – НАТО и Организация Варшавского договора, при этом страны – члены ОВД не ставили вопрос об оформлении соответствующих договоренностей на письме.

«Мне непонятно, чем вызвано такое заявление президента России», – сказал Горбачев, призвав не забывать, что было сделано в то время в сфере международной безопасности.

Горбачев заявил, что расширение НАТО началось, когда он уже давно перестал быть президентом – наиболее активно процесс шел с 2000 года.

Журналист Брэдли Делвин в своей статье для издания The American Conservator заявил, что главная мотивация угрожающего поведения НАТО состоит в желании сохранить собственную значимость, щедрое финансирование и высокие должности главнокомандующих.

Он напомнил о нескольких прецедентах расширения Североатлантического альянса на восток и опасений, возникших у Москвы из-за угрозы у российских границ. Автор материала обратил внимание на заявления верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тода Уолтерса о наращивании контингента в Болгарии и Румынии, а также о расширении передового присутствия войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в 2017 году.

Обозреватель отметил, что альянс не может в значительной степени расширяться на восток в Европе. Исключением стала Украина, процесс полноправного членства которой уже начался. Поэтому НАТО направило деятельность на увеличение своего уже установленного присутствия вблизи границ РФ, указал Делвин.

Проанализировав заявления лидеров альянса, он высказал мнение, что военный блок готов «раздувать исходящую от России угрозу» до безответственно больших масштабов, не взирая на стремление президента США Джо Байдена избежать конфликта.

«Байден постоянно пытается развеять опасения по поводу того, что США со своими союзниками по НАТО стремительно приближаются к войне с Россией, если та предпримет дальнейшие действия против Украины. Однако заверения президента регулярно опровергают члены его собственной администрации в Госдепартаменте, не говоря уже о представителях военного руководства США и НАТО, которые продолжают во весь голос высказывать безрассудно воинственные внешнеполитические взгляды», — заявил журналист.

Он также считает, что «битье в барабаны войны» помогает альянсу наращивать мощь и гарантирует, что Вашингтон продолжит «выбрасывать миллиарды долларов на растущую толпу тех, кто не может самостоятельно обеспечить себе безопасность и постоянно раздувает» якобы исходящую от РФ угрозу, «тем самым создавая опасность возникновения полномасштабной войны».