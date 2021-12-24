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1 час назад

Захарова обвинила США в обелении фашизма на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацистов и обвинила в этом США. Об этом она заявила во время брифинга 24 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова обвинила США в обелении фашизма на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Захарова отметила, что США и Украина выступили против принятия российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи ООН. По ее мнению, Вашингтон проголосовал против не потому, что документ предложила Москва, а потому что Штаты поставляют оружие на Украину, где прославляют нацистов и коллаборационистов.

«Обеление фашизма на Украине превратило ее в рассадник неонацистов. Их военную подготовку проводят американские инструкторы под прикрытием сдерживания российской агрессии. Украина стала кузницей боевиков, в основе идеологии которых идеология нацизма», — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД обвинила Киев в подготовке крестового похода против собственных граждан. По ее словам, власти готовятся к силовому решению проблемы Донбасса, для чего наращивают военный бюджет.

«Киев выделит 12 миллиардов долларов на войну со своим гражданами, на 20 процентов увеличился военный бюджет Украины, какой мир? На Западе что, не понимают, на что пойдут эти деньги? Им поставляют не только отдельные виды военного вооружения, но и специалистов», — сказала Захарова.

Политика,Мария Захарова,Генассамблея ООН,МИД,Lenta.ru,
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