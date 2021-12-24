Захарова обвинила США в обелении фашизма на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел ( МИД ) России Мария Захарова назвала Украину рассадником неонацистов и обвинила в этом США. Об этом она заявила во время брифинга 24 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру» .

Захарова отметила, что США и Украина выступили против принятия российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ходе пленарного заседания Генеральной ассамблеи ООН. По ее мнению, Вашингтон проголосовал против не потому, что документ предложила Москва, а потому что Штаты поставляют оружие на Украину, где прославляют нацистов и коллаборационистов.