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50 минут назад

Захарова осудила прославление Дудаева властями Турции

Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова осудила прославление Дудаева властями Турции
Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру». Дипломат прокомментировала действияКомсомольская Правда / Globallookpress.com Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру». Дипломат прокомментировала действия

Дипломат прокомментировала действия властей Турции, присвоивших одному из парков имя первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева (признан Россией как террорист).

«Мы рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода подрывающих взаимное доверие шагов будут восприняты турецкой стороной со всей серьезностью», — сказала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД,Lenta.ru,
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