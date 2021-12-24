Захарова осудила прославление Дудаева властями Турции

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру». Дипломат прокомментировала действия Комсомольская Правда / Globallookpress.com Россия осуждает прославление экстремистов и террористов, это принципиальная позиция. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появление в Турции парка имени Джохара Дудаева, передает корреспондент «Ленты.ру». Дипломат прокомментировала действия