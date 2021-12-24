Россияне назвали Путина политиком года

Россияне назвали политиком года президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

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"Политик 2021 года. Здесь на первом месте Владимир Путин, его назвали 38% опрошенных. На втором месте Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)", - отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

К себе за новогодний стол россияне хотели бы также пригласить Владимира Путина (21%), Владимира Жириновского (9%), Михаила Мишустина и Сергея Шойгу (по 5%).