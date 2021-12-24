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42 минуты назад

Журналистка похвасталась посещением пресс-конференции Путина с температурой

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева призналась, что смогла пройти на большую пресс-конференцию Владимира Путина с температурой и с неправильными датами ПЦР-тестов. Об этом пишет «Царьград».

Журналистка пришла на пресс-конференцию Путина с температурой
Фото: ТАССТАСС

Президент России Путин 23 декабря в очном режиме встретился с журналистами на традиционной большой пресс-конференции, которая проходила в 17-й раз. Встреча длилась почти четыре часа. На нее были приглашены более 500 представителей СМИ. Президент ответил на 55 вопросов.

Анна Шишминцева на своей странице в Instagram написала, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом и ей «дико смешно» от этого. Скриншот ее сообщения приводит «Царьград».

«Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она.

Также журналистка опубликовала в «сторис», на котором она гуляет по Москве и говорит о том, что у нее «спала температура и это значит, что она может дальше как-то жить».

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Позднее Анна Шишминцева также в «сторис» ответила на критику, вызванную ее постом. Она заявила, что температура у нее поднялась от волнения и недосыпа, поставив под сомнение ранее написанное.

«Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе. У меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж, без этих справок было просто невозможно», - пояснила она.

Политика,Владимир Путин,Царьград ТВ,
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