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38 минут назад

Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран

Власти КНР поддерживают заявление президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и надеются, что благодаря совместным усилиям на высшем уровне в ближайшее время будут созданы новые стимулы для укрепления двустороннего стратегического партнерства, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление. Надеюсь, что в ходе визита президента России в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху», – заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления российского лидера на ежегодной пресс-конференции.

Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.

Политика,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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