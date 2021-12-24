Китай поддержал слова Путина об отношениях двух стран

«Мы обратили внимание на позитивную оценку, которую недавно президент Путин дал китайско-российским отношениям, и поддерживаем подобное заявление. Надеюсь, что в ходе визита президента России в КНР будут созданы новые стимулы для развития китайско-российских отношений стратегического партнерства в новую эпоху», – заявил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о комментариях китайской стороны по поводу выступления российского лидера на ежегодной пресс-конференции.