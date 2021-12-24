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1 час назад

Путин поздравил Алиева с 60-летием

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летием и заявил, что дорожит их товарищескими отношениями, сообщает пресс-служба Кремля. В поздравительной телеграмме лидер РФ пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Путин поздравил президента Азербайджана с 60-летием
Фото: ТАССТАСС

Примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 60-летия. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях, — говорится в тексте телеграммы.

Путин подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Он также добавил, что будет рад продолжению диалога и совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

Ранее Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном поздравил президента Франции с днём рождения, а также обсудил проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и мерах по обеспечению стабильности в Европейском регионе.

Политика,Эммануэль Макрон,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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