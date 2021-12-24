ПФР объединится с Фондом социального страхования

Члены Российской трехсторонней комиссии обсудили объединение Пенсионного фонда РФ (ПФР) и Фонда социального страхования, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.
«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года», — следует из сообщения кабмина РФ. Отмечается, что в рамках трехсторонней комиссии планируется создание временной рабочей группы для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения.
Как подчёркивала вице-премьер, отношение к процессу осторожное, предусмотрен специальный переходный период. Как уточнил председатель правления ПФР Андрей Кигим, оба фонда будут функционировать на единой цифровой платформе, сейчас проводится объединение баз данных. При этом от идеи объединить с ПФР и ФСС ещё и Фонд обязательного медицинского страхования, решено отказаться.
Кроме того, в 2022 году в стране изменятся правила выплаты пенсий. Так, пожилые россияне смогут получить деньги раньше срока, если в регионе их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. А если гражданин не успел получить пенсию при жизни, она будет положена наследникам.