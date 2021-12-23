Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала совместное заявление министра обороны и главнокомандующего вооруженными силами Украины по итогам последнего в текущем году заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Комментарий размещён на официальном сайте ведомства.
Захарова отметила, что в заявлении была выражена решимость «последовательно и неукоснительно» соблюдать «Меры по усилению режима прекращения огня», «в том числе в части условий открытия ответного огня».
Она напомнила, что эти «меры» были подписаны Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России и ОБСЕ и вступили в силу 27 июля 2020 года.
«Все это время Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах. В свою очередь Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса, в сентябре 2020 г. прекратила предусмотренное «Мерами» прямое взаимодействие с Донбассом для оперативного предотвращения перестрелок», - подчеркнула Захарова.
Она также напомнила, что в конце сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а в начале октября с.г. командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк сделали заявления, позволяющие военнослужащим открывать огонь по своему усмотрению, что, по словам Захаровой, было по существу выходом из достигнутых договоренностей.
«Несмотря на то, что в совместном заявлении министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Украины уклонились от прямого публичного запрета на открытие ответного огня без разрешения руководства вооруженных сил Украины, тем не менее, рассчитываем на соблюдение Киевом всех обязательств по обеспечению устойчивого перемирия на востоке Украины», - заключила Захарова.