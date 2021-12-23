Захарова ответила на заявление Украины о прекращении огня в Донбассе

«Все это время Донецк и Луганск соблюдали и продолжают соблюдать все обязательства по этому документу и неизменно призывали к тому же Киев в переговорах. В свою очередь Украина постоянно уклонялась от его выполнения, продолжала обстрелы территории Донбасса, в сентябре 2020 г. прекратила предусмотренное «Мерами» прямое взаимодействие с Донбассом для оперативного предотвращения перестрелок», - подчеркнула Захарова.